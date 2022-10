5 Idyllisch zwischen Rosen picknicken lässt es sich auf dem Hubenloch. Foto: Neß

Den Herbst in vollen Zügen genießen – dazu gehört für viele auch ein entspanntes Picknick im Freien. Wir haben die schönsten Orte zum Picknicken in der Doppelstadt zusammengetragen und geben Tipps, was im Picknickkorb auf keinen Fall vergessen werden darf.















Villingen-Schwenningen - Woher kommt eigentlich das Wort Picknick? So ganz ist man sich darüber nicht einig. Die einen vermuten, dass es aus dem Französischen stammt und sich von der Übersetzung "pique-nique" ableitet. "Piquer" bedeutet etwas aufpiksen, "nique" ist eine Kleinigkeit. Es könnte aber auch aus dem Englischen von dem Verb "to pick" (etwas aufheben) abstammen. Was damit gemeint ist, ist jedenfalls jedem geläufig – eine Mahlzeit unter freiem Himmel, bei der viele Kleinigkeiten genascht werden können.

Neben einer Picknickdecke als Grundausstattung – die im besten Fall wasserundurchlässig ist – eignen sich auch Kissen und Decken, um es sich auf dem Boden etwas gemütlicher zu machen. Was es zu Naschen gibt, bleibt letztendlich jedem selbst überlassen – frisches Obst und Gemüse, das schon klein geschnitten ist, salzige Snacks, Muffins und Baguette mit Dipp sind nur eine Reihe an Dingen, die es sich lohnt, für ein Picknick einzupacken. Und natürlich dürfen auch Getränke nicht vergessen werden.

Schönes Plätzchen ist das A und O

Wer es ganz klassisch mag, für den eignet sich ein traditioneller Picknickkorb. Aber auch ein Rucksack ist praktisch, um die vielen kleinen Mahlzeiten einzupacken. Am besten denkt man in diesem Zusammenhang auch an etwas Geschirr und verpackt die vielen Snacks in eigenen Vesperdosen. Bleibt dennoch Müll zurück, so gilt es, den Platz sauber zu verlassen.

Wenn man weiß, was alles eingepackt werden muss, kommt es auf eines ganz besonders an: Ein schönes Plätzchen ist das A und O für ein gelungenes Picknick. Die Stadt Villingen-Schwenningen bietet hierfür eine ganze Reihe schöner Orte. So lässt es sich auf der knapp neun Meter großen Rasenfläche am Hubenloch mit einem Rundblick über den Stadtteil Villingen gemütlich picknicken. Ob im Schatten des Pavillons oder auf einer Picknickdecke inmitten der Wiese – die Atmosphäre ist zwischen den vielen Rosen und Blumen perfekt.

Picknickplatz für die ganze Familie

Der Mauthepark ist die größte öffentliche Grünanlage im Zentrum Schwenningens. Was jahrelang der Öffentlichkeit vorenthalten wurde, ist seit den 1970er Jahren frei zugänglich. Er liegt nördlich der Schwenninger Fußgängerzone sowie des Busbahnhofs und ist über die Bürkstraße gut vom Marktplatz aus erreichbar. Bestückt mit einem Kinderspielplatz, einer Wasserfontäne, einer großen Wiesenfläche und vielen Pflanzbeeten ist der Mauthepark der perfekte Ort für ein Picknick für die ganze Familie.

Ein schattiges Plätzchen gibt es auch am Eisweiher in Villingen. In der ruhigen Waldstraße kann am Ufer des Weihers gemütlich gepicknickt werden, und vielleicht springt dabei auch die ein oder andere Leckerei für die dort lebenden Enten heraus. Aber Achtung vor Insekten und Mücken, die es dort aufgrund des Wassers häufiger gibt.

Im Schatten des Franziskaner Kloster

In Schwenningen lohnt sich ein Ausflug auf das ehemalige Landesgartenschaugelände. Hier kann nicht nur auf den riesigen Grünflächen gepicknickt werden, das Gelände lädt auch dazu ein, den Barfußpfad zu laufen oder sich die künstlerischen Beiträge entlang der Wege im Anschluss anzuschauen.

Der Spitalgarten in der Villinger Innenstadt ist nicht nur Schauplatz zahlreicher Feste, sondern auch sonst ein schöner Platz in der Doppelstadt zum Verweilen – und natürlich auch zum Picknicken. Im Schatten des Franziskaner Klosters, der Stadtmauer und dem Romäusturm kann man hier einen lauen Abend bei zahlreichen leckeren Snacks ausklingen lassen.