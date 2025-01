Jahresrückblick mit Bildern Das war 2024 in Bisingen, Rangendingen und Grosselfingen

Das neue Jahr naht und 2024 neigt sich dem Ende zu. In den 365 Tagen des vergangenen Jahres hat sich in der Region viel ereignet – hier ist ein Rückblick auf zwölf spannende Monate in Bisingen, Rangendingen und Grosselfingen.