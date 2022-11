1 Im Motorraum eines Autos hatte sich eine Katze verirrt. Foto: Feuerwehr Essen

Besonders dankbar war die Katze am Ende nicht – dabei ist die Feuerwehr mit höchster Präzision bei ihrer Rettung vorgegangen.















Sie miaute aus dem Motorraum – aber herauslocken ließ sich die Katze mit nichts. Den Besitzern eines Autos in Essen blieb also nichts übrig, als die Feuerwehr zu rufen. Und die begannen mit einer Puzzle-Arbeit: Um die Katze aus dem Motorraum zu befreien, haben die Einsatzkräfte das Auto Stück für Stück auseinanderbauen müssen. Das schwarz-weiß gefleckte Tier hatte sich den Angaben zufolge hinter der Unterbodenverkleidung versteckt – und wollte partout nicht freiwillig herauskommen. Also wurde das Auto mit Lufthebern angehoben und mit Rüsthölzern gestützt. Anschließend wurden der rechte Vorderreifen und Teile des Radkastens entfernt.

Als die Katze schließlich freie Bahn hatte, zeigte sie sich eher undankbar: Sie flüchtete fauchend aus dem Motorraum, wie es in er Mitteilung hieß. Passanten war es zuvor noch gelungen, Fotos von ihr zu machen und im Netz zu teilen, damit ihre Besitzer Bescheid wissen. Schließlich wurde das Auto wieder zusammengesetzt. Der Vorfall ereignete sich am Samstagmorgen.