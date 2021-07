"Cook an Chill" in Schulen und Kindergärten in Freudenstadt

1 Warme Mahlzeiten für Schulen und Kindergärten mit Ganztagsbetreuung sollen in Freudenstadt künftig mit dem "Cook-and-Chill"-Verfahren zubereitet werden. (Symbolfoto) Foto: Monkey Business – stock.adobe.com

Die Lieferung von warmen Mahlzeiten für Schulen und Kindertagesstätten wird zunehmend schwieriger, da es kaum noch Anbieter gibt. Die Lösung heißt "Cook and Chill" und soll jetzt auch in der Hartranft-Grundschule eingeführt werden.

Freudenstadt - Der Ausschuss für Verwaltung, Tourismus und Soziales des Gemeinderats (VTS) behandelte das Thema in seiner jüngsten Sitzung. Die CDU-Fraktion hatte dazu einen Antrag gestellt.

Ein großer Teil der Schulen und Kindergärten in Freudenstadt hat inzwischen ein Ganztagsangebot. Das Mittagessen wird – außer für die Theodor-Gerhardt-Schule, die Kepler-Werkrealschule und das Kepler-Gymnasium – als warmes Essen geliefert. Für die Schulen in der Nordstadt werden die Mahlzeiten in der Mensa des Kepler-Gymnasiums bereits nach dem "Cook and Chill"-Verfahren durch städtische Kräfte zubereitet.

Petra Weinbrecht, Leiterin des Amts für Bildung, Familie und Sport, erläuterte in der Sitzung des VTS, dass nach einer Ausschreibung der Verpflegungsleistungen im Jahr 2019 keine Angebote eingegangen waren. Die Warmanlieferung werde von Essenslieferanten als nicht mehr zeitgemäß angesehen. "Cook and Chill" komme darüber hinaus dem Caterer entgegen, da die terminlich abgestimmte Kommissionierung und tägliche Ausfahrt der Speisen entfällt. Generell sei auch die Qualität der Speisen besser, wenn sie vor Ort im Dampfgarer zubereitet werden.

Weinbrecht erinnerte, dass sich die Stadt schon seit einiger Zeit damit beschäftige, "Cook and Chill" in allen Ganztagseinrichtungen einzuführen, doch das werde teuer. In etlichen Einrichtungen seien auch Umbauten der Küchen notwendig. Die Küche der Werkrealschule sei veraltet und müsse erneuert werden. Außerdem sei für die Zubereitung der Essen Personal notwendig. Aus diesem Grund wolle man in diesem Jahr die notwendigen Geräte (Dampfgarer und Kühlschrank) nur für die Hartranftschule anschaffen und die restlichen Investitionen erst mal zurückstellen.

Mietkauf teurer alsNeuanschaffung

Die CDU hatte in ihrem Antrag unter anderem auch gefordert die Kosten für Leasing und die Beschaffung von generalüberholten Geräten zu prüfen. Weinbrecht wies darauf hin, dass die Gesamtkosten für den Mietkauf höher sind und im Budget der jeweiligen Tagesstätte im Ergebnishaushalt finanziert werden müssen. Der Markt für generalüberholte Geräte sei überschaubar. In der näheren Umgebung sei lediglich ein 15 Jahre altes Gerät für 6700 Euro angeboten worden. In der Diskussion im Ausschuss fragte Stadträtin Bärbel Altendorf-Jehle von der Bürgeraktion (BA), ob es denkbar sei, dass Gastronomen oder die Schwarzwaldwerkstatt die Essen an manche Einrichtungen liefern. Außerdem war es ihr nicht klar, warum die Kepler-Werkrealschule eine Küche braucht, wenn es doch am Schulzentrum eine Mensa gibt, die eigentlich für alle Schulen gedacht war.

Stadträtin und Gastronomin Beate Gaiser (Freie Wähler) merkte an, dass es sich für Gastronomen nicht lohne, für kleine Einrichtungen Essen zu produzieren, "vor allem nicht zu dem Preis". Petra Weinbrecht ergänzte, dass man bei der Schwarzwaldwerkstatt angefragt habe. Es gebe dort aber kein Interesse. Die Werkrealschule habe das gemeinsame Essen in ihrem pädagogischen Konzept und wolle daher nicht, dass in der Mensa gegessen wird.

Stadträtin Anita Zirz (SPD) wollte wissen, wie hoch die Kosten für das Personal sind, wenn alle Einrichtungen mit "Cook and Chill" ausgestattet werden. "Da kommt schon was zusammen", antwortete Petra Weinbrecht und nannte die Summe von rund 70 000 Euro pro Jahr.

Stadtrat und Hotelier (Michael Kaltenbach (Freie Wähler) machte sich für die Lieferung von warmem Essen stark. Bei Dampfgarern komme es darauf an, ob der Caterer die Gerichte auf Tellern oder in Behältern anliefert. In Behältern könnten nur Schöpfgerichte zubereitet werden. Teller seien dagegen eine "feine Sache" und der Personalaufwand sei geringer. Dafür müsste man den Lieferanten unter Umständen halt zwei bis drei Euro mehr pro Essen zahlen.

Stadtrat Andreas Bombel (CDU) gab zu Bedenken, dass ein Leasingmodell Reparaturkosten spare und die Technik dann stets auf Höhe der Zeit sei. Kämmerer Jochen Kaupp hielt dagegen, dass Leasing den Ergebnishaushalt belaste. Neuanschaffungen könnten dagegen im Finanzhaushalt finanziert werden. Bei zwei Enthaltungen stimmte der Ausschuss für die Einführung von "Cook and Chill", zunächst für die Hartranftschule. "Wir können es nicht für alle Einrichtungen gleichzeitig machen", verdeutliche Petra Weinbrecht.