Wer Essen aus Mexiko, Amerika und Asien testen möchte, ist am Wochenende in Schramberg richtig.

Das „Street Food Fiesta“ feiert Premiere und macht von Freitag, 20. September bis 22. September in Schramberg Halt. Der Rathausplatz verwandelt sich dazu in eine schmackhafte Genussmeile voller Street Food.

Rund 15 Street Food Anbieter aus Süddeutschland warten mit ihren Angeboten auf. Besucher können sich auf eine kulinarische Weltreise freuen: Von Mexiko über Amerika bis nach Asien – internationale Spezialitäten stehen im Mittelpunkt.

Mit dabei sind Köstlichkeiten wie Empanadas, Gyros Pita, Souvlaki, Paella, Thainudeln, Burger, Tacos, Currywurst, Pan de Picanha, Langos, Crepes, Bubble Waffeln und vieles mehr. Es sei für jeden Geschmack etwas dabei. Die Öffnungszeiten der Street Food Fiesta sind wie folgt: Freitag, 20. September von 17 bis 22 Uhr, Samstag von 11 bis 22 Uhr, Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Der Schramberger Wochenmarkt wird am Samstag, den 21. September, aufgrund der Veranstaltung in die Fußgängerzone „obere Hauptstraße“ verlegt. Der Imbissstand Hettich ist am Hirsoner-Platz.

So können Marktbesucher auch weiterhin ihre Einkäufe in der gewohnten Atmosphäre erledigen. Neben den vielfältigen Gaumenfreuden sorgt aam Rathaus Live-Musik von Straßenkünstlern für ein angenehmes Ambiente.