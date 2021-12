2 In einem Mehrfamilienhaus im Sulgener Eckenhof hat ein Rauchmelder die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Foto: Wegner

Schlichtweg das Essen auf dem Herd vergessen hat ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Schultheiß-Eberhard-Straße in Sulgen: Deswegen hat ein Rauchmelder ausgelöst und die Feuerwehr rückte an.















Link kopiert

Schramberg-Sulgen - Glücklicherweise nichts zu löschen gab es bei einem Feueralarm am Tag vor Heiligabend gegen 18.30 Uhr an der Ecke Lärchenweg/Schultheiß-Eberhard-Straße in Sulgen. Dort hatte, so der Sulgener Abteilungskommandant Daniel Storz, ein Mann in einem Mehrfamilienhaus das Essen auf dem Herd vergessen. Der entstehende Rauch sorgte dafür, dass der Rauchmelder in seiner Wohnung losging.

Besorgte Nachbarn

Besorgte Nachbarn alarmierten aus diesem Grund die Feuerwehr, die mit einem Löschzug aus Sulgen sowie der Drehleiter anrückte. Ebenfalls alarmiert worden waren Notarzt und Rettungsdienst des DRK. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte vor Ort war allerdings außer eine Kontrolle nichts zu erledigen – selbst für eine Belüftung der Wohnung hatte der Verursacher schon gesorgt, wie Storz berichtete.