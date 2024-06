Zur Verabschiedung der Absolventen der kaufmännischen Berufsschule der Eduard-Spranger-Schule haben sich Schüler, Lehrer, Vertreter der Ausbildungsbetriebe, Eltern und Freunde im Multifunktionsraum des Beruflichen Schulzentrums in Freudenstadt versammelt. Darüber berichtet die Schule in einer Pressemitteilung.

Insgesamt nahmen 97 Auszubildende der Ausbildungsberufe Fachpraktiker im Verkauf, Verkäufer, Kaufmann im Einzelhandel, Industriekaufmann, Kaufmann für Büromanagement und Bankkaufmann nach erfolgreich abgeschlossener Prüfung ihr schulisches Abschlusszeugnis in Empfang.

Für gute Leistungen erhielten 18 Auszubildende eine Belobigung. Einen Preis für herausragende Leistungen wurde 16-mal vergeben. Den Preis des Landrats erhielten Maxim Beresowski (Fachpraktiker im Verkauf) und Laura Beilharz (Industriefachklasse) mit einem Gesamtdurchschnitt von jeweils 1,0.

Wie beim Elfmeterschießen

Schulleiter Antonio Jakob überbrachte in seiner Rede Glückwünsche zur bestandenen Abschlussprüfung und sagte passend zur momentan stattfindenden Fußball-Europameisterschaft: „Sie alle haben den Ball ins Netz getroffen.“

Die Absolventinnen und Absolventen aus den Berufen Bank, Finanzassistenten und Industrie. Foto: ESS

Und Jakob zog noch weitere Fußball-Vergleiche: Elfmeterschießen sei sicherlich Kopfsache, Fußball sei ein Mannschaftssport. Genauso verhalte es sich mit der Ausbildung und dem Berufsleben: Auch hier sei Teamarbeit gefragt, jedoch gebe es daneben Momente, in denen es auf jeden Einzelnen ankomme. Jakob wünschte den Absolventen zum Abschluss beruflich und privat alles Gute.

Vielfältige Anforderungen

Fachabteilungsleiter Jochen Mareth gratulierte in seiner Ansprache allen Prüflingen zu einem international anerkannten Abschluss, der für die meisten ein erster Meilenstein in der beruflichen Arbeitswelt sei. „Die in der Berufsschule erlernten Kompetenzen sind von unschätzbarem Wert und werden auf dem weiteren beruflichen Weg von großem Nutzen sein“, so Mareth weiter.

Er sehe alle Absolventen als bestens gerüstet, um die vielfältigen und sich ständig wandelnden Anforderungen der Arbeitswelt zu meistern. Er gab den erfolgreichen Prüflingen mit auf den Weg, neugierig zu bleiben, den eigenen Träumen zu folgen und sich treu zu bleiben. Außerdem rief er dazu auf, sich in der Gesellschaft zu engagieren, die eigenen Stärken zu nutzen und vor allem an sich selbst zu glauben.

Mit dem Dank an die Kollegen für ihre geleistete pädagogische Arbeit und der Zeugnisausgabe mit Überreichung der Belobigungen und Preise endete die Veranstaltung.

Diese Schüler der ESS haben jetzt ihr Abschlusszeugnis erhalten

Die Absolventen

Im Einzelnen wurde folgenden Schülern das Abschlusszeugnis ausgehändigt:

Ausbildungsberuf Finanzassistent

Klasse W2BK: Asad Bihorac, Vanessa Blehm (Belobigung), Alexandre Costa, Laura Ehrlich, Caleb Kaupp (Schulpreis), Daniela Teresa Rodrigues Goncalves (Schulpreis), Julia Schwald, Leonie Schweigerdt, Daniel Sippel (Belobigung), Manuel Stickel (Belobigung), Henrik Thamm, Kevin Wekkeli.

Ausbildungsberuf Industriekaufmann

Klasse W3KI1: Dominique Arendt, Madita Armbruster (Schulpreis), Lorine Baiker, Laura Beilharz (Preis des Landrats, Schulpreis), Annelie Finkbeiner, Marina Finkbeiner, Ramona Fuchs (Belobigung), Janine Haist (Schulpreis), Jennifer Jungmann (Schulpreis), Michelle Kaul, Lukas Laug (Belobigung), Dennis Morath (Schulpreis), Alexandra Rosin, Marcia Seiferling, Vanessa Sigloch, Lea Züfle. Klasse W3KI2: Eric Bartel, Julian Blocher (Belobigung), Lukas Brill, Julius Götz (Belobigung), Melissa Hornberger (Belobigung), Leoni Kalinowski, Eileen Lamy, Jannik Langner, Miriam Ries, Jana Sandelmann (Belobigung), Alina Schmälzle, Nicole Schmid, Olesia Schneider, Aileen Tinnefeld, Angelina Wasimiller.

Ausbildungsberuf Kaufmann für Büromanagement

Klasse W3BM: Daniel Blehm, Dilek Bülbül, Onur Can Fidan, Elena Fischer (Schulpreis), Anamaria Grigore (Belobigung), Nele Heinrich, Lucy Heinzelmann (Schulpreis), Stefan Knutas, Maren Konopka, Larissa Kopf (Belobigung), Maurice Reihing, Tobias Schmidt, Sven Schröder (Belobigung), Leonie-Melida Unterberger, Jonas Finn Wahl, Maximilian Wenzel.

Ausbildungsberuf Kaufmann im Einzelhandel:

Klasse W3KE: Seymen Cakir, Hami Ceylan (Belobigung), Tamy Hofenbitzer, Dominik Kohler (Schulpreis), Sabaa Kolo, Adrian Krasniqi, Vanessa Mimietz, Ali Eren Özdemir (Belobigung), Marie Rauschenberger, Darius Sänger, Awen Schlaier, Shari Schmid (Schulpreis), Lars Schwitallik, Leon Spingler, Güven Varol (Belobigung), Veronika Weibert (Schulpreis), Lilli-Marleen Wößner, Eda Yildirim.

Ausbildungsberuf Verkäufer

Klasse W2KE1: Cengiz Kaan Ersoy, Anastasia Gintner (Belobigung), Jonas Haigis, Jamie-Lee Ann Henrich, Thomas Knodel (Schulpreis), Robert Lau (Schulpreis), Selina Lorenz, Alessio Mazza, Jeremy Müller, Monique Rohde. Klasse W2KE2: Vivien Brieschke (Schulpreis), Gül Göktepe, Jamie Sue Potrafke, Iuliana Rosu, Florian Alexander Schmid.

Ausbildungsberuf Fachpraktiker im Verkauf:

Klasse W2FP: Nele Arnold (Belobigung), Maxim Beresowski, (Preis des Landrats, Schulpreis) Benjamin Leps.