eSports for Dummies Was hinter den Gaming-Wettkämpfen steckt

Wird eSports als Sport anerkannt? (ähnlich dem Schach?)

Bisher nicht. Doch der Deutsche Olympische Sportbund näherte sich den Befürwortern des eSports an und sieht "virtuelle Sportarten" (FIFA, Madden und andere Sportspiele) als eine Möglichkeit, mehr junge Menschen zum Sporttreiben zu motivieren. Shooter (Rainbow Six Siege, Counter Strike, ...) und andere Titel aber sind beim DOSB nicht gerne gesehen.

Sind das alles Amateure?

Wie im "echten" Sport kann nicht jeder eSportler ein Spitzenprofi sein. Eine große Menge an Spielern ist nur hobbymäßig aktiv. Gemeinschaft und Spaß stehen bei den Meisten im Mittelpunkt.

Gibt es eine Profi-Szene im eSport, die ihren Lebensunterhalt damit verdient?

Ja, tatsächlich werden Profispieler von Vereinen oder Unternehmen unter Vertrag genommen und verdienen Geld.

Also gibt es auch Ligen und richtige Vereine?

Ja, viele Vereine sind auch aus der echten Bundesliga bekannt. Darunter VfB, Wolfsburg etc. Sie spielen in der VBL, der virtuellen Bundesliga. Es exisitiert auch eine eNationalmannschaft, die gegen andere Länder antritt.

Was benötige ich, um zu spielen?

Ein elektronisches Gerät mit Eingabemöglichkeit. Wenn ich gegen andere antreten möchte, dann brauche ich eine Internetverbindung.