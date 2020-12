Espan-Klinik in Bad-Dürrheim Covid-Reha muss viel berücksichtigen

Günter Diehl erklärt: Patienten mit Vorerkrankungen hätten definitiv mehr Angst an Corona zu erkranken als andere. Im März, als die Pandemie begann, sei es noch nicht das große Thema gewesen, damals habe man auch zu wenig Informationen gehabt. Doch gäbe es immer mehr Infos und sehr viele mit Vorerkrankungen seien sehr vorsichtig geworden. Risikos seien beispielsweise Diabetes, Übergewicht, Lungenerkrankungen oder auch Rauchen.

In der Espan-Klinik hat man Vorkehrungen getroffen, um das Virus draußen zu halten. Neben dem umfangreichen Hygienekonzept dürfen die Reha-Patienten nicht nach Hause fahren und es gibt keine Besuche von außerhalb. Zudem müssen sie die Kontakte beschränken, zum eigenen Schutz aber ebenso zum Schutz von Mitpatienten und Mitarbeiter. Des Weiteren besteht im ganzen Haus Maskenpflicht, auch während der Therapien. Darüber hinaus gibt es beim Antritt der Reha einen Schnelltest.

Etwa ein Drittel der Patienten weien laut des leitenden Arztes an Covid-19 erkrankt gewesen, bis jetzt seien es rund 150 Corona-Patienten, die zur Reha in der Fachklinik waren. Diehl rechnet jedoch damit, dass das Verhältnis in den kommenden Wochen und Monaten steigen wird.

Physische und psychische Belastungen

Die Erkrankung wirke sich auf den ganzen Körper aus, neben den physischen Symptomen wie schweres Luftholen, Müdigkeit und Konzentrationsstörungen, die auftreten können, belaste es auch die Psyche. Bestandteil der Therapie sei somit beispielsweise der Covid-19-Gesprächskreis. Zu diesem gehörten sowohl neue Patienten als auch solche, die schon kurz vor Abschluss der Reha stünden. Viele seien traumatisiert, beschreibt Diehl man müsse sich vorstellen: "Bei schweren Verläufen wurden die Menschen aus dem Leben herausgerissen, teilweise von März bis heute, manche haben zwei Monate keine Familie gesehen, einige sind schwer traumatisiert", erzählt er, und: Die Patienten "brauchen ein Ventil". Es sei für sie erleichternd über die Zeit zu reden und sich mit anderen Betroffenen auszutauschen. Vor allem wenn sie neu seienund einen dramatischen Verlauf hinter sich hätten, könnten diejenigen, die schon länger in Reha sind, die neuen motivieren und aufbauen, dass sie nun an einem Ort seien, wo ihnen geholfen werde. "Sie geben Mut und Antrieb, dabei zu bleiben." Möglich sind natürlich auch Einzelgespräche mit dem Psychologen, führt Günter Diehl zur Behandlung aus.

Existenzängste kommen hinzu

Die Stigmatisierung sei in den Gesprächen ein Thema. Es gäbe Nichterkrankte, die Angst haben, dass sie sich bei einem genesenen Patienten anstecken könnten. Der Arzt erzählt, dass es Corona-Rehapatienten gibt, die nichts von ihrer Krankheit erzählen. Andere hätten während der Krankheitsphase ihren Job verloren erzählt der Arzt. Die Probleme sind unterschiedlich. Wenn beispielsweise ein Familienvater erkrankt, bleibt eine Mutter zurück, die alles alleine managen müsse. Hinzu kommen belastende Fragen: Wie ist der Verlauf der Krankheit? Wann kommt der Vater wieder zurück? Und sollte die finanzielle Situation auf Kante genäht sein: Von was soll die Familie leben? Wie geht es beruflich und wirtschaftlich weiter?

Wir haben mit einer Patientin aus der Espan-Klinik gesprochen:

In den vergangenen Monaten machte er zudem folgende Beobachtung. "Die ganze Coronaerkrankung polarisiert." Familienverbünde, die funktionieren, werden stärker, solche die kritisch waren zerbrechen oft. "Ein großer Teil ist psychologische Begleitung, um dramatische und traumatische Erlebnisse aufzuarbeiten." Und so erzählt der Psychologe von einer Ärztin, die sich in der Espanklinik in der Reha befand, und ihm sagte, dass es eines der wichtigsten Erlebnisse gewesen sei, als jemand ihre Hand während der schweren Krankheitsphase hielt.

Als Tipp gibt er gut für sich zu sorgen, Bewegung – das gilt nicht nur für die Coronapatienten – ebenso sollten von Erkrankten Gedächtnis- und Atemtherapien durchgeführt werden. Und noch ein weiteres ist angedacht: Momentan ist der bestehende Covid-Gesprächskreis auf Rehapatienten der Klinik beschränkt. Der Espan-Geschäftsführer Bernd Baumbach und Günter Diehl sind in Überlegungen, ob aus diesem Gesprächskreis heraus nicht auch eine offene Gruppe oder sogar eine Selbsthilfegruppe im Schwarzwald-Baar-Kreis entstehen könnte.