Eskalation in Nahost: „Unfassbar, wie viel Glück wir haben“ – Böblinger schaffen es raus aus Dubai

Ein junges Paar aus dem Kreis Böblingen landet mit dem vorläufig letzten Flug aus Dubai am Stuttgarter Flughafen. Tausende Urlauber sitzen nun fest.
Es ist 23.55 Uhr am späten Freitagabend, als die vorläufig letzte Maschine aus Dubai am Stuttgarter Flughafen landet. Flug Nummer DE2547, ein rotgeringelter Condor-Flieger, ist mit einer guten Stunde Verspätung in dem Emirat am Persischen Golf gestartet und hätte eigentlich um 23.10 Uhr in Stuttgart ankommen sollen. Doch schon am Freitag verdichten sich die Anzeichen auf eine Eskalation in Nahost. Der Pilot des Airbus A320Neo wählt zur Sicherheit eine sehr südliche Route. Er vermeidet es, Iran, Irak, Jordanien oder Israel zu überfliegen. Stattdessen geht es über Saudi-Arabien und Ägypten Richtung Griechenland, dann entlang der östlichen Adriaküste und mit Vollgas nach Stuttgart. Auf demselben Kurs bewegt sich fast zeitgleich ein Flieger von Eurowings mit demselben Ziel. Flug Nummer EW 1153 hebt eine gute Viertelstunde früher am Dubai Airport ab und kommt entsprechend früher am Manfred-Rommel-Airport an.