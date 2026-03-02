Kuwait ist ein wichtiger Knotenpunkt für die Logistik des US-Militärs im Nahen Osten. Jetzt stürzen dort mehrere Flugzeuge ab. Die genauen Hintergründe sind unklar.
Kuwait-Stadt - Inmitten der militärischen Eskalation in Nahost sind im Golfstaat Kuwait nach dortigen offiziellen Angaben mehrere US-Militärflugzeuge abgestürzt. Die Besatzungen hätten überlebt, teilte ein Sprecher des kuwaitischen Verteidigungsministeriums mit. Zu den Absturzursachen und der Art der US-Flugzeuge machte der Sprecher keine Angaben. Auch das US-Militär äußerte sich zunächst nicht.