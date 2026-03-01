Seit Trumps erster Amtszeit ist das Verhältnis zwischen Washington und Teheran geprägt von Spannungen und heftigen Eskalationen. Nun erreichen sie einen neuen Höhepunkt.
Washington/Teheran - Massive Angriffe der USA und Israels treffen den Iran. US-Präsident Donald Trump begründet die Attacken in einer ersten Stellungnahme mit der Absicht, die unmittelbare Bedrohung durch die iranische Führung ausschalten zu wollen. Keine 24 Stunden später verkündet er den Tod des Staatsoberhaupts Ajatollah Ali Chamenei. Es ist die jüngste Eskalation eines Konflikts mit einer langen Vorgeschichte. Eine Chronik: