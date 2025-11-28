Der US-Präsident will nicht mehr nur vor Venezuelas Küste gegen angebliche Drogenschmuggler vorgehen. In Kürze sollen auch Maßnahmen an Land ergriffen werden.
Washington - US-Präsident Donald Trump will in Venezuela "sehr bald" auch an Land gegen angebliche Drogenschmuggler vorgehen. Der illegale Drogenhandel auf dem Seeweg sei nach mehreren Einsätzen des US-Militärs weitgehend gestoppt, sagte Trump in einem Videoanruf mit Soldaten am Donnerstag (Ortszeit). "Die Leute wollen nicht mehr auf dem Seeweg liefern und wir werden damit beginnen, sie auch an Land zu stoppen", sagte Trump. "Wir werden sehr bald damit beginnen."