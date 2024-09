Eskalation im Libanon: Israel: Erneuter Angriff auf Ziele der Hisbollah in Beirut

Israel: Erneuter Angriff auf Ziele der Hisbollah in Beirut

1 Rettungskräfte versammeln sich nach einem israelischen Luftangriff in Beirut. Foto: Marwan Naaman/dpa

Ziel der neuen Bombardements sind laut der israelischen Armee Raketen der Miliz. Anwohner sollen die Gegend verlassen - auch weil Explosionen Gebäude zum Einsturz bringen könnten.









Link kopiert



Tel Aviv - Nach dem massiven Luftschlag in einem Vorort der libanesischen Hauptstadt Beirut greift Israels Luftwaffe Armeeangaben zufolge erneut in der Gegend an. Ziel seien unter zivilen Wohngebäuden gelagerte Waffen der proiranischen Hisbollah-Miliz, teilte das Militär mit. Nach Angaben eines Armeesprechers handelt es sich um Raketen.