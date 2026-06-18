Eskalation bei Abifeier in Tübingen: Auf Hitlergruß folgen Tritte gegen den Kopf

Es begann mit einem harmlosen Bodycheck beim Basketballspielen und endete für drei Männer aus Rottenburg vor Gericht: der Vorfall bei einer Abifeier in Tübingen. Woher kam die plötzliche Gewalt?
Die drei jungen Männer aus Rottenburg im Alter von 19, 20 und 22 Jahren entschuldigen sich im Prozess am Amtsgericht Rottenburg bei ihren vier Opfern dafür, was am 5. Juli vergangenen Jahres bei einer Abiturfeier in der Tübinger Uhlandstraße passiert ist. Angeklagt sind sie wegen schwerer Körperverletzung und des Zeigens eines Hitlergrußes.