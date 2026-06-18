Eskalation bei Abifeier in Tübingen: Auf Hitlergruß folgen Tritte gegen den Kopf

Es begann mit einem harmlosen Bodycheck beim Basketballspielen und endete für drei Männer aus Rottenburg vor Gericht: der Vorfall bei einer Abifeier in Tübingen. Woher kam die plötzliche Gewalt?

Die drei jungen Männer aus Rottenburg im Alter von 19, 20 und 22 Jahren entschuldigen sich im Prozess am Amtsgericht Rottenburg bei ihren vier Opfern dafür, was am 5. Juli vergangenen Jahres bei einer Abiturfeier in der Tübinger Uhlandstraße passiert ist. Angeklagt sind sie wegen schwerer Körperverletzung und des Zeigens eines Hitlergrußes.

Die Ereignisse schildert der Anwalt eines der Angeklagten in einer verlesenen Erklärung so: „Ich war mit Freunden in Tübingen, wir waren etwa zehn Personen, die von Rottenburg nach Tübingen gefahren sind. Ein Kumpel hat dort auch gefeiert.“ Ihr Ziel war die Abifeier in der Uhlandstraße. An Rande der Feier habe man mit einem Basketball versucht, einen Wäschekorb zu treffen.

Ebenfalls mitgespielt hat ein heute 20-Jähriger Tübinger - er ist der Hauptgeschädigte und Nebenkläger in dem Verfahren. Mit ihm soll einer der Angeklagten zunächst nach einem Korbtreffer einen „Bauchcheck“ - eine Art freundschaftlicher Bodycheck Brust an Brust - gemacht haben. Bis zu diesem Zeitpunkt ist alles noch Spaß.

Hitlergruß und Angriff

Der Hauptgeschädigte berichtet vor Gericht: „Dann wollte er es erneut machen und dass man mich dabei filmt. Das habe ich abgelehnt. Ich habe Nein gesagt und mich entfernt. Als ich mich umgedreht habe, hat er den Hitlergruß gemacht.“ Seinen Hitlergruß unterstreicht der Angeklagte, indem er sich zwei Finger unter die Nase hält.

Dann attackieren die anderen beiden Männer den Tübinger. Er geht zu Boden. Auf den am Boden Liegenden soll anschließend mehrmals eingetreten worden sein, in Richtung des Oberkörpers und des Kopfs. Der junge Mann erleidet Verletzungen am Gesicht, dem Kiefer und den Zähnen. Dem so Verprügelten soll dann noch die Hose heruntergezogen worden sein. „Das war mit das Peinigendste für ihn“, sagt ein Polizeihauptmeister als Zeuge aus.

„Nur weißes Flackern gesehen“

Der Geschädigte schildert seine Wahrnehmung, während er am Boden liegend getreten wird: „Ich hatte die Augen zu und habe einfach nur weißes Flackern gesehen. Ich habe gar nichts gefühlt.“ In dem Moment habe das Adrenalin die Überhand gehabt. „Die Schmerzen kamen erst anschließend.“

Bis heute belasten ihn hauptsächlich die seelischen Folgen. Er sagt: „Heute vor Gericht bin ich sehr aufgeregt. Wegen der Tat ist mir psychisch aufgefallen, dass ich in gewissen Situationen Angst bekomme, etwa unter vielen Menschen, wenn es einen Streit gibt.“

Alle drei Angeklagten entschuldigen sich vor Gericht bei ihm. „Es tut mir leid, das hätte nicht so passieren dürfen. Du hast damit nichts zu tun gehabt. Wir sind schuldig“, sagt einer von ihnen zum Geschädigten. Er müsse keine Angst vor ihnen haben. Auch für den Hitlergruß gibt es eine Entschuldigung. „Das war nicht in Ordnung mit dem Hitlergruß, auch die Schläge tun uns leid.“

Zum Grund für die Eskalation lassen alle drei Angeklagten erklären, der Alkohol sei das Problem gewesen. „Es war einfach eine Scheißaktion, wir waren besoffen.“ Eine „Stresssituation, in der man es krachen lässt“, nennt es einer der Anwälte. Von „Testosteron und Alkohol“ ist die Rede. Einer der Angeklagten betont, dass sie nicht irgendwelche dummen Kerle seien, die jemanden umbringen wollen. Daher hätten sie geschaut, nicht das Gesicht zu treffen.

Was demjenigen Angeklagten, der den Hitlergruß gezeigt hatte, vor Gericht zugutekommt: Er soll noch versucht haben, die Attacke zu deeskalieren. „Chill, chill“, soll er seinen Kumpels zugerufen haben. So ist es im Video zu vernehmen. Den Hitlergruß möchte der Angeklagte nicht aus einer rechtsradikalen Gesinnung heraus gezeigt haben. Er sagt: „Ich wollte provozieren, komme aber nicht aus einem Kreis, wo das gutgeheißen wird.“

Drei weitere junge Männer sind dem Hauptgeschädigten zur Hilfe gekommen. Auch sie wurden verletzt und leiden bis heute unter den psychischen Folgen.

Neigung zur Gewalt?

Doch lässt sich die Attacke wirklich einfach nur auf den Alkohol schieben? An dieser These tauchen Zweifel auf. Staatsanwältin Stefanie Schatz befragt den nächsten Zeugen, einen Polizeihauptmeister, zu dessen Begegnung mit dem Vater einer der angeklagten Männer im Zuge einer Durchsuchung. Der Polizeibeamte berichtet, dass der Vater seinem Sohn die Frage gestellt habe, ob der Geschädigte „kaputt“ sei. Dann gibt er ihm noch einen Rat: „Wenn du zuschlägst, dann richtig, nächstes Mal fester“, soll er vor den Augen der Polizei zu seinem Sohn gesagt haben. Er selbst habe früher sehr viele Leute geschlagen. In Rottenburg hätte er „mal einen totgeschlagen“.

Der Polizist berichtet: „Das war schon ernst gemeint. Er war sehr aufgebracht und hat seine Aussage mit einer Schlagbewegung untermauert.“ Der Sohn soll zwar nicht auf die Aussage seines Vaters eingegangen sein, doch im Prozess kommt trotzdem die Frage auf, mit welchem Verständnis der einschlägig vorbestrafte Angeklagte wohl aufgewachsen ist und ob es bei ihm eine Neigung zu Gewaltdelikten gibt.

Plädoyer und Urteil

In ihrem Plädoyer hält die Staatsanwältin für die beiden Angeklagten, die die schwere Körperverletzung begangen haben, die Anwendung des Jugendstrafrechts für angemessen. Sie waren bei der Tatbegehung 18 und 19 Jahre alt.

Amtsgerichtsdirektor Stefan Fundel nennt in seinem Urteil die Tat eine „brutale Aggression, die einen nur verwundert sitzen lässt“. Das Video der Tat zeige eine „Missachtung von Menschlichkeit“. „Warum war keine Hemmschwelle da?“, fragt er und führt den jungen Männern vor Augen, wie schlimm der Vorfall hätte enden können, wenn der Geschädigte eine Hirnblutung erlitten hätte und gestorben wäre. „Bei solchen brutalen Schlägen hätten wir auch wegen versuchten Totschlags hier sitzen können. Dann säßen Sie jetzt in U-Haft“, sagt der Richter.

Dem Zeiger des Hitlergrußes nehme er ab, dass er kein rechtes Gedankengut habe. Er wird für die Geste zu einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu je 40 Euro verurteilt. Die beiden anderen Angeklagten müssen für die schwere Körperverletzung insgesamt 2000 Euro Schmerzensgeld an den Hauptgeschädigten bezahlen, zusätzlich je 100 Euro an die anderen drei Geschädigten. Der Richter sieht die Angeklagten aber insgesamt „auf einem guten Weg“. Sie wollen Ausbildungen absolvieren und haben soziale Trainings unternommen.

Der Nebenkläger und Hauptgeschädigte wurde im Prozess verteidigt von Rechtsanwalt Christian Niederhöfer. Die drei Angeklagten wurden vertreten durch die Rechtsanwälte Önsel Ipek, Holger Böltz, Sebastian Gauss und Fozia Hamida-Bhatti. Die Staatsanwaltschaft war vertreten durch Stefanie Schatz. Vorsitzender war Amtsgerichtsdirektor Stefan Fundel.