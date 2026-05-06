Eselsmühle in Straßberg: Wie Moore dem Klimawandel trotzen

Der Gemeinderat Straßberg hat sich unter anderem mit dem Moorgebiet Eselsmühle beschäftigt, das langfristig renaturiert werden soll. Fachleute erklärten die geplanten Maßnahmen.
Das Thema „Wiedervernässung im Naturschutzgebiet Eselsmühle“ wurde kurzfristig in die Tagesordnung des Gemeinderates Straßberg aufgenommen. Fachleute waren vor Ort, um Verwaltung und Gremium darüber zu informieren. Das 50 Hektar große Naturschutzgebiet Eselsmühle ist seit dem 22. Oktober 2022 als solches ausgewiesen und liegt entlang der Schmiecha zwischen Ebingen und Straßberg.