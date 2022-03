1 Zum Treffpunkt für alle Flüchtlinge soll das "Eschle" in der Schönwälder Ortsmitte werden. Foto: Börsig-Kienzler

Die Entwicklungen in der Ukraine machen immer noch viele Menschen der Raumschaft Triberg fassungslos. Auch in Schönwald konnten mittlerweile schon einige geflüchtete Menschen aus der Ukraine aufgenommen und untergebracht werden.















Schönwald - Der Soziale und Kulturelle Treffpunkt Schönwald (SKT) möchte deshalb gerne in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Schönwald einen wöchentlichen Treffpunkt einrichten, zu dem sowohl die geflüchteten Menschen aus der Ukraine als auch andere Flüchtlinge aus dem Ort eingeladen sind.

Ziel: Austausch der geflüchteten Menschen untereinander

"Ziel ist es, einen Austausch der geflüchteten Menschen untereinander zu ermöglichen. Ebenfalls kann in diesem Zusammenhang geklärt werden, ob und welchen Unterstützungsbedarf es seitens der Flüchtlinge noch gibt", teilt Hauptamtsleiter Andreas Hernder in einer Pressemitteilung mit.

Erstes Treffen am 30. März vorgesehen

"Neben den geflüchteten Menschen sind auch gerne weitere ehrenamtliche Unterstützer eingeladen, am Treff teilzunehmen", informiert Herdner weiter. Das erste Treffen findet am kommenden Mittwoch, 30. März, von 14 bis 17.30 Uhr im "Eschle" in der Hauptstraße 6 in Schönwald statt. Danach soll der Treff wöchentlich fortgeführt werden.

"Der Soziale und Kulturelle Treffpunkt als auch die Gemeinde Schönwald freuen sich über weitere interessierte Bürgerinnen und Bürger, die sich gerne ehrenamtlich in die Flüchtlingshilfe einbringen möchten", betont Herdner abschließend.