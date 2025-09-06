Eschelen-Carré in VS-Schwenningen: Diese Vorwürfe erhebt Generalunternehmer Nummer drei

Die Bauruine Eschelen-Carré fristet weiter ihr trauriges Dasein. Unterdessen meldet sich eine Firma aus Bayern zu Wort. Tenor: Das Projekt könnte längst fertig sein.
Wie geht es beim Eschelen-Carré in Schwenningen weiter? Hier sollte ein Objekt mit Wohnungen, einem Einkaufsmarkt und einer Kita entstehen. Seit Langem tut sich aber auf der Baustelle nichts; sie ist verwaist und rottet augenscheinlich immer mehr vor sich hin. Ende Juli hatte Bürgermeister Detlev Bührer in einem Gemeinderatsausschuss davon gesprochen, dass nur dann Hoffnung bestünde, wenn es für die Immobilie neue Eigentümer geben könnte. Danach sieht es aber nicht aus.