Eschelen-Carré in VS-Schwenningen: Diese Vorwürfe erhebt Generalunternehmer Nummer drei

Die Bauruine Eschelen-Carré fristet weiter ihr trauriges Dasein. Unterdessen meldet sich eine Firma aus Bayern zu Wort. Tenor: Das Projekt könnte längst fertig sein.

Wie geht es beim Eschelen-Carré in Schwenningen weiter? Hier sollte ein Objekt mit Wohnungen, einem Einkaufsmarkt und einer Kita entstehen. Seit Langem tut sich aber auf der Baustelle nichts; sie ist verwaist und rottet augenscheinlich immer mehr vor sich hin. Ende Juli hatte Bürgermeister Detlev Bührer in einem Gemeinderatsausschuss davon gesprochen, dass nur dann Hoffnung bestünde, wenn es für die Immobilie neue Eigentümer geben könnte. Danach sieht es aber nicht aus.

Vielmehr ist weiterhin das Unternehmen CapRise Residentials aus Freiburg Bauträger des Objekts. Und die Verantwortlichen dieser Firma sind ganz offensichtlich schon länger für niemanden mehr zu erreichen, weder für die Stadtverwaltung, noch für involvierte Baufirmen, und auch auf mehrfache Nachfragen der Redaktion reagierte das Unternehmen nicht.

Unterdessen meldet sich nun das Unternehmen JP Bauprojektmanagement aus Donauwörth zu Wort. Dabei handelt sich um den dritten und offensichtlich bislang letzten Generalunternehmer, der auf der Baustelle tätig war. Die Firma war im November 2023 in das Projekt eingestiegen. „Leider“, schnaubt deren alleiniger Geschäftsführer Peter Strobel im Gespräch mit der Redaktion – hörbar verärgert. Er kann sich, wie er selbst sagt, beim Stichwort Eschelen-Carré „nur noch an den Kopf fassen“.

Er bereut seinen Einstieg

Den Auftrag habe seine Firma übernommen, nachdem ein anderes Unternehmen nicht mehr für das Projekt tätig gewesen sei. Wie sich später gezeigt habe, sei der Auftraggeber – die Firma CapRise Residentials – bei eben diesem anderen Unternehmen Zahlungen schuldig geblieben, behauptet Peter Strobel. CapRise Residentials hingegen hatte im Frühjahr 2024 unserer Redaktion gegenüber noch betont, Zahlungsverpflichtungen gegenüber Generalunternehmern stets fristgerecht nachgekommen zu sein.

Alles andere als gut ist der Zustand des halb fertigen Gebäudes. Foto: Daniela Schneider

Warum Strobel mit seiner Firma denn dann überhaupt in das Projekt eingestiegen ist? Dass es zu ausbleibenden Zahlungen kommen würde, sei zu diesem Zeitpunkt für ihn noch nicht ersichtlich gewesen, sagt er. „Die waren im Clinch, haben sich in die Haare gekriegt.“ Letztlich habe er zugesagt – heute bereut er das spürbar.

Trotz umfassender Arbeiten auf der Baustelle – seinen Aussagen zufolge war sogar der Innenausbau schon weit fortgeschritten, Heizung und Sanitär zum Beispiel schon eingebaut – sei CapRise Residentials den Zahlungsverpflichtungen nicht nachgekommen, behauptet Strobel. Der Bau sei im April 2024 eingestellt worden.

Klage stehe in Aussicht

Lediglich „von Swiss Life“ sei eine Zahlung eingegangen, obwohl es sich hierbei nicht um den eigentlichen Auftraggeber, sondern „nur“ um den Investor handle. Eine hohe Forderung gegenüber CapRise Residentials sei unterdessen nach wie vor offen. Dieses Geld wolle man nun einklagen und es damit dem Generalunternehmen gleichtun, das zuvor auf der Baustelle tätig gewesen war. Insgesamt sei hier von Millionenbeträgen die Rede.

An dieser Gebäudeecke sieht es auch nicht besser aus. Foto: Daniela Schneider

„Fakt ist aber auch, dass wir bereits im Mai dem Investor das Angebot gemacht haben, die Baustelle unter gewissen Voraussetzungen fertigzustellen“, sagt Strobel, „in unseren Hallen liegen alle Bauelemente – zum Beispiel Fenster –, die genau für dieses Bauvorhaben bestellt und von uns bezahlt wurden. Diese Teile könnten, wie der gesamte Rest, sofort eingebaut werden“, sagt er.

Die Akteure

Investor Swiss Life

Der Fonds „Swiss Life REF (DE) European Real Estate Living and Working” hat das Projekt Eschelen-Carré laut der Swiss Life Asset Managers Deutschland GmbH angekauft – in Form eines Kauf- und Bauerrichtungsvertrags, nach dem das Eigentum erst nach Fertigstellung auf den Käufer übergeht. Seitens Swiss Life Asset Managers Deutschland erklärt ein Verantwortlicher nun auf Nachfrage, dass die Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH (Swiss Life KVG), die den Fonds verwalte, weiter „an dem Vorhaben festhält“. Weitere Fragen – etwa nach ausstehenden Zahlungen – wurden derweil nicht beantwortet. Man könne „aufgrund eines laufenden Gerichtsverfahrens zum jetzigen Zeitpunkt nicht näher“ darauf eingehen.

Bauträger CapRise Residentials

Bauträger des Objekts ist die Firma CapRise Residentials GmbH mit Sitz in Freiburg. Generalunternehmer

Insgesamt waren bislang drei Generalunternehmer bei diesem Projekt tätig. Als erstes agierte eine Firma aus Emmendingen, die das Projekt entwickelte und auch regionale Handwerksbetriebe für den Bau beauftragte. Im Sommer 2023 übernahm dann eine andere Firma aus Südbaden die Aufgabe als Generalunternehmen, die für das Projekt bis November 2023 tätig war. Es folgte als drittes Generalunternehmen die Firma JP Bauprojektmanagement in Donauwörth. Aber auch das war nicht von langer Dauer. Die Carré-Baustelle steht seither still.