1 Die Verbundenheit von Mariazell und Locherhof wird am Sonntag, 14. September, bei der „Eschbronner Festmeile“ zwischen beiden Ortschaften sichtbar. Foto: Herzog Die Ortsjubiläen von Mariazell und Locherhof werden am 14. September mit einem außergewöhnlichen Bürgerfest auf Asphalt gefeiert.







Link kopiert



Nachdem bisher schon mit dem Adonia-Musical, Garagen- und Straßenflohmarkt und Gemarkungswanderung die beiden Ortsjubiläen in Etappen im kleinen Rahmen gefeiert wurden, soll ein großes Bürgerfest in etwas ungewöhnlicher Form am 14. September den Jahreshöhepunkt in 2025 bilden.