Eschbronn-Mariazell. Einen tollen Erfolg konnte das Hundesportzentrum Mariazell (HSZM) verbuchen. Bei der Landesmeisterschaft Saarland im Obedience 2018 gingen zwei Teams des HSZM an den Start. In der Klasse zwei wurde Isabelle Becker mit Lilly mit Vorsprung Klassensiegerin. Um den Titel des Landesmeisters kämpfte Tanja Braun mit Bandix in der Klasse drei. In einem starken Starterfeld sicherte sie sich den ersten Platz. Beide Starterinnen haben somit die Qualifikation für die Bundessiegerprüfung des Deutschen Verbands der Gebrauchshundsportvereine, die im Juni 2019 stattfindet.