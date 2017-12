Eschbronn Wichtige Weichen sind gestellt

An den Investitionen werde deutlich, dass man sich bemühe, die Infrastruktur in der Gemeinde zu verbessern, wie beim Ausbau der Carl-Härdtner-Straße. Auch die EnRW habe hier in die Erdverkabelung des Stromnetzes investiert. Mit großem Aufwand habe man Weichenstellungen für die Zukunft getroffen. Mit dem Projekt "Gas und Glas" verbessere man nicht nur die Energieversorgung, sondern könne auch für "die flächendeckende Breitbandversorgung das Tor ganz weit aufstoßen". Durch das Engagement der EGT konnten 150 Gebäude für den Breitbandausbau und die Gasversorgung im Ort vorbereitet werden.

Wichtige Entscheidungen habe man getroffen für Umbau und Erweiterung der Grundschule in Mariazell und für ein familiengerechtes Angebot der Kindergärten. So habe man in Locherhof Plätze für Kinder unter drei Jahren geschaffen. Mit großem Engagement von Bürgern sei es zudem gelungen, neue Pächter für den Dorfladen zu finden und einen reibungslosen Übergang zu schaffen. Der Dorfladen sei ein "Projekt gegen die Marktgesetze und Megatrends" hin zu großen Verbrauchermärkten. Verliere man einen Laden im Dorf, "werden wir mehr verlieren als eine Einkaufsmöglichkeit", appellierte Franz Moser an die Solidarität selbstbewusster Verbraucher.

Mit "unglaublich hohem Engagement" hätten sich viele Helfer der Flüchtlinge angenommen und ihre Integration gefördert. Sie hätten damit "eine ebenso notwendige wie unschätzbare Leistung erbracht", dankte der Bürgermeister den Engagierten, die sich auch in anderen Bereichen in der Gemeinde einsetzten. Auf diese Initiative hoffe er, wenn man im nächsten Jahr in eine intensive Diskussion über die Entwicklung der Gemeinde, speziell des Locherhofer Ortskerns, einsteigen wolle. Moser dankte allen Ehrenamtlichen in Vereinen und Organisationen sowie den Gemeinderäten, den Mitarbeitern in Verwaltungen, Bauhof, Schule und Kindergärten. Für den Gemeinderat bekräftigte Jochen Auber den Dank an alle, "die unserem Ort gut tun und sich motiviert einsetzen". Er wünschte nicht nur Franz Moser und seiner Familie weiterhin Begeisterung, Geduld und Beharrlichkeit für anstehende Aufgaben.