Eschbronn "Warum bekommen wir die Geschenke?"

Michaela Staiger aus Locherhof sorgte mit Bravour für die musikalische Umsetzung, Carsten und Sabrina Zühlke, Daniel und Rainer Flaig sowie zahlreiche andere "KiGo-Mitarbeiter" der evangelischen Kirchengemeinde stellten einen gelungenen Ablauf sicher. Das Musical war ein rundum gelungener Start in die Weihnachtszeit, der allen, nicht zuletzt den zahlreichen Besuchern des Familiengottesdienstes, viel Freude bereitete. Das Weihnachtsstück "Jesus hat Geburtstag" wurde am Heiligen Abend aufgeführt Vier Jugendliche, Sina Scholl verwandelt in einen Engel, Svenja Huneck als Maria, Hanna Mauritz als Hirte und Felix Huneck als Josef, spielten auf spritzig-fröhliche Weise mit den Fragen, die Zeitgenossen an das Weihnachtsfest stellen. Hängen die Kugeln auch richtig am Baum? Wenn Jesus Geburtstag hat, warum bekommen wir dann die Geschenke?

Diese Frage reichten sie an den Pfarrer weiter, der in seiner Predigt eine vernünftige Antwort geben sollte. Am Ende gab es großen Applaus der Gottesdienstbesucher. Die Idee und das Arrangement stammten von Anne Bühner, durch spontane und witzige Dialoge der Jugendlichen bekam das Anspiel seinen besonderen Charme.

n Der Kindergottesdienst Locherhof lädt wieder jeden Sonntag um 10 Uhr alle Kinder ab drei Jahren in das Oase Gemeindehaus ein. Auch neue Gesichter sind natürlich willkommen.