Eschbronn Urhöfe haben heute noch Bestand

Eschbronn-Locherhof (lh). Katharina Herrmann vom Landesdenkmalamt wird beim Bürgerfest am Sonntag, 10. Juni, in zwei Vorträgen um 11.30 Uhr und 13.30 Uhr die völlig andere historische Entwicklung der Ortschaft Locherhof in Wort und Bild darstellen und Besonderheiten erörtern. Die Expertin hat sich intensiv mit der städtebaulichen Geschichte Locherhofs beschäftigt und arbeitet darüber hinaus derzeit für eine Publikation des Landkreises an einer Übersicht von Kleindenkmälern.

Die einst von Urhöfen geprägte Bebauung von Locherhof ist heute noch gut zu erkennen. So wurde der Affolterbachof erstmals 1326 erwähnt, der genaue Standort ist jedoch unbekannt. Der Locherhof, von dem der Ort seinen Namen hat, taucht urkundlich im 15. Jahrhundert auf. Er stand am heutigen Ortsrand von Locherhof in Richtung Oberlocherhof.

Um das Jahr 1489, so wird angenommen, gab es im Bereich der Schönbronner Straße mindestens zwei Höfe. Den größeren und älteren Oberer Hof und den Unterer Hof. Letzterer wurde 1748 abgebrochen und als Mittlerer Hof auf dem Tischneck in Hardt wieder aufgebaut. An der Stelle des Unterer Hofs wurde der heutige Deißenhof auf dem Grundstück Schönbronner Straße 113 aufgebaut. Dieser Hof befindet sich inzwischen in der siebten Generation im Eigentum der Familie Rapp, die dieses Kulturdenkmal nach Auskunft von Bürgermeister Franz Moser mustergültig saniert hat.