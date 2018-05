Eschbronn Unverhofftes finanzielles Durchatmen

Dies sei mehreren umgesetzten, aber noch nicht abgerechneten Großbauprojekten wie der Hardter Straße, Langen Gasse und Locherhofer Straße geschuldet. Auch der noch nicht abgeschlossene Ausbau der Carl-Härdtner-Straße gehöre dazu.

Zu einem "schiefen Haushaltsbild" trügen außerdem die Vorhaltekosten beim Projekt Gas und Glas bei. Er gehe jedoch davon aus, dass bis nach der Sommerpause klarere Verhältnisse herrschten, äußerte sich Moser dennoch zuversichtlich. Statt wie geplant zur Finanzierung des Haushalts 40 000 Euro aus der Rücklage zu entnehmen, habe man dieser sogar rund 500 000 Euro zuführen können.

Dadurch erhöhte sich das Vermögen in der "Sparkasse" der Gemeinde auf 1,07 Millionen Euro. Tatsächlich stehen hiervon 640 000 Euro zur Verfügung, da in der Rücklage auch Geld aus der Grundsteuererhöhung für die Finanzierung der Flurneuordnung sowie überplanmäßige Mittel für die Carl-Härdtner-Straße liegen. Wie Moser verriet, habe der Gemeinderat intern lange darüber diskutiert, ob die für das Haushaltsjahr 2017 bewilligte Kreditaufnahme in Höhe von 580 000 Euro in Anspruch genommen werden soll. Mit Blick auf die Schulhausbaumaßnahme sei beschlossen worden, diesen Kredit als Haushaltseinnahmerest zu verbuchen.

Trotz aller Unwägbarkeiten könne sich das Rechnungsergebnis von 2017 sehen lassen, wenngleich die finanziellen Handlungsspielräume in Zukunft deutlich kleiner würden, zog der Rathauschef ein finanzielles Fazit des abgelaufenen Haushaltsjahrs.

Das Gesamtvolumen des Etats für 2017 beträgt aus aktueller Sicht 6,7 Millionen Euro, wovon 4,6 Millionen Euro auf den Verwaltungs- und 2,1 Millionen Euro auf den Vermögenshaushalt entfallen.