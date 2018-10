Eschbronn Unfall-Schlägerei gilt als aufgeklärt

Nach Auskunft eines Sprechers des Polizeipräsidiums Tuttlingen werden die Ergebnisse der nicht einfachen Ermittlungen in absehbarer Zeit der Staatsanwaltschaft Rottweil zur weiteren Entscheidung übergeben.

Die Polizei habe einen Hauptverdächtigen im Visier, bestätigte der Beamte. Die Staatsanwaltschaft werde die umfangreichen Akten sichten und dann entscheiden, ob es zu einer Anklage kommt. Die ermittelnden Beamten gehen davon aus, dass der Fall aufgeklärt ist.

Eben diese Ermittlungen hatten sich als durchaus schwierig herausgestellt. So waren unter anderem zeitraubende Auswertungen technischer Daten erforderlich. Auch ein Autokennzeichen, das eine Zeugin abgelesen hatte, führte zunächst in eine Sackgasse und musste aufwendig ermittelt werden. Der Verlauf der Auseinandersetzung war einige Zeit ebenfalls nicht klar. Beteiligt waren auf alle Fälle mehrere Männer, die zusammen mit einer jungen Frau in einem der beteiligten Fahrzeuge saßen.