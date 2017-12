Eschbronn Treue mit Gold und Diamanten gewürdigt

Im Rahmen der Ehrungen Wurden Hans-Martin Weisser und Heike Holl für 20- und 30-jährige aktive Tätigkeit mit der Ehrennadel in Silber und Gold ausgezeichnet.

1976 trat ein musikalischer und durchhaltestarker Jahrgang in den Musikverein ein. So wurden nun Bernhard Kopp, Rolf Pfundstein, Peter Rapp, Johannes Romer, Volker Rusch, Harry Staiger und Klaus Staiger für 40-jähriges Musizieren mit der Ehrennadel in Gold mit Diamant und Ehrenbrief geehrt.

Anschließend nahm Jauch noch einige Ehrungen für besonderes Engagement im Ehrenamt vor: Gabriele Lapace nahm die Förderernadel in Bronze für zehnjährige ehrenamtliche Tätigkeit entgegen. An Hans-Martin Weisser überreichte Jauch das Kreisverbandsehrenzeichen in Gold mit Urkunde für langjähriges Engagement als aktiver Musiker und Ausschussmitglied.