Eschbronn Tor zu neuer Ära geöffnet

Eschbronn. "Geil und ich gurk in München immer noch mit 16 k rum", so lautet einer Pressemitteilung der Gemeinde zufolge ein Kommentar im Internet zum Projekt "Gas und Glas" in Eschbronn. Nun sei das Tor zu einer neuen Ära aufgeschlossen worden. Nachdem Bündel von Glasfaserkabel von der Vermittlungsstelle zu den insgesamt 17 neuen Netzverteilern gezogen worden waren, wurde durch die geschaffene Leerrohrstruktur das erste Gebäude mit Glasfaser bis ins Gebäude hinein versorgt. Damit könne dort eine Leistung von 1000 MB/s angeboten werden.

200 weitere Gebäude, die schon im Zuge von "Gas und Glas" erschlossen wurden, würden die nächsten Monate folgen. Bis in zwei bis drei Jahren sollen in Eschbronn alle Gebäude, insofern gewünscht, mit Glasfaserkabeln bis ins Haus hinein versorgt sein, so die Mitteilung. Die Bürgermeister-Stellvertreter Jochen Auber und Kai Echle haben eine größere Schar interessierter Bürger begrüßt, die den historischen Moment live mitverfolgen wollten.

Im Zuge des Projekts Gas und Glas hat die Gemeinde im Kindergartengebäude nicht nur einen Gasanschluss installieren lassen, sondern gleich die bisherige Ölheizung durch eine Gas-Brennwertheizung ausgetauscht. Dadurch lasse sich erheblich Energie einsparen. Projektleiter Helmut Fleig von der EGT Triberg erläuterte die Technologie und die damit verbundenen Einsparmöglichkeiten.