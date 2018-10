Eschbronn Teure Wertermittlung

Für einen gemeinsamen Gutachterausschuss mehrerer Kreisgemeinden sollten die Bodenrichtwerte nach einheitlichen Standards ermittelt und in unterschiedliche Bodenrichtwertzonen eingeteilt werden. Mit der Ermittlung einheitlicher Standards innerhalb des gemeinsamen Gutachterausschusses wurde das Büro "Dr. Koch" in Esslingen beauftragt. Die Daten sollen in der Bodenrichtwertkarte automatisiert und im Internet veröffentlicht werden.

Für diese Berechnung werde "ein satter Preis" veranschlagt, kritisierte Manfred Schmieder. Wolfgang Auber befürchtete weitere Kosten. Dazu könne er nichts sagen, verwies Bürgermeister Franz Moser auf gesetzliche Vorgaben.