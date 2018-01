Eschbronn Teufenbach-Brückchen bröckelt vor sich hin

Es könnte eine heikle juristische Frage werden, wer an wen im Ernstfall Schadensersatz leisten müsste. Erleidet ein Benutzer mit einem Fahrzeug unter 3,5 Tonnen einen Schaden, wenn das Brückchen bricht, so könnte er wohl Ersatzansprüche an die Gemeinde stellen. Ein Benutzer mit einem Fahrzeug über 3,5 Tonnen könnte der Gemeinde gegenüber für die Wiederherstellung der Brücke haften. In beiden Fällen könnte die Beweisführung schwierig werden. Eine Vollsperrung des Brück­les wäre wohl keine Fehlentscheidung. Die Tage für das uralte "Steinerne Brückle" scheinen gezählt.

Doch es gibt erfreuliche Kunde: Ende Dezember 2017 ging die wasserrechtliche Erlaubnis zum Bauprojekt Teufenbach-Brücke laut Stettens Ortsvorsteher Gerhard Wodzisz ein. Die Ausführung ist für das laufende Jahr geplant. Im Juli 2016 hatte der Gemeinderat zuletzt über das Brückle beraten.

Mehrere Alternativen standen bei der damaligen Diskussion im Raum. Gesichtspunkte des Denkmalschutzes, naturschutzrechtliche Belange, forstwirtschaftliche Interessen, Finanzierbarkeit und eine wirtschaftliche Kosten/Nutzen-Relation sollen Kriterien bei der endgültigen Entscheidung sein.