Eschbronn Straße bleibt weiterhin gesperrt

Leider sei diese Maßnahme von motorisierten Verkehrsteilnehmern oft missachtet und die Bauarbeiter bei ihrem Tun behindert worden, rügt Moser. Nachdem im Gehweg ab der Abzweigung Carl-Härdtner-Straße bis zur Einmündung zum Wohngebiet Angel die Leerrohre für die Telekommunikation und die Stromleitungen verlegt seien, könne in den kommenden Tagen der Gehweg gepflastert werden. Auf einem kleinen Teilstück müsste dann noch die Gasleitung verlegt sowie die restlichen Hausanschlüsse hergestellt werden. Mit der Fertigstellung und der damit verbundenen Freigabe der Schönbronner Straße für den Verkehr rechne er bis Mitte Oktober. Alle angrenzenden Grundstückseigentümer hätten sich beim Pilotprojekt Gas und Glas dafür entschieden, ihre Gebäude an das Erdgasnetz anzuschließen und auch Glasfaserkabel bis in ihre Häuser verlegen zu lassen. Eine solche hohe Anschlussquote (100 Prozent) werde bei gesonderter Erschließung von Erdgas oder Breitband bei weitem nicht erreicht, hebt der Bürgermeister hervor.