Eschbronn Spielplatz-Unfall: TÜV-Gutachten liegt nach Ferien vor

Nach Auskunft eines Sprechers des Polizeipräsidiums Tuttlingen wird der Experte des TÜV, der das beschlagnahmte Gerüst im Auftrag der Staatsanwaltschaft überprüft, seinen Bericht erst nach den Sommerferien vorlegen.

Der Unfall hatte seinerzeit für Aufsehen gesorgt. Das Klettergerüst, das Mitglieder des Sportvereins in Eigenleistung gebaut hatten, um jungen Besuchern ein wenig Kurzweil zu bieten, war zusammengebrochen und hatte einen Sechsjährigen unter sich begraben. Die seitlichen Stützen waren unmittelbar oberhalb der Verankerung des Klettergerüsts abgebrochen, weil sie nach ersten Erkenntnissen durchgefault waren. Glücklicherweise waren die Verletzungen des Jungen nicht so schwerwiegend, wie zunächst befürchtet. Nach wenigen Behandlungstagen in einer Klinik in Tübingen konnte er wieder nach Hause zurückkehren.

Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Besonders wichtig ist die Beantwortung der Frage, ob sich der Sportverein, der für das Gerüst verantwortlich ist, eine Fahrlässigkeit hat zu Schulden kommen lassen. War das Unglück bei der üblichen Sorgfalt abzusehen oder war der fortschreitende Schaden im Innern der Balken von außen nicht erkennbar und deshalb nicht vorhersehbar? Es geht um viel. Immerhin, so die Polizei, steht der Vorwurf der fahrlässigen Körperverletzung im Raum.