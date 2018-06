Eschbronn Seltener Gast fühlt sich pudelwohl

In ihrem Baumgarten vermehrt sich das breitblättrige Knabenkraut, auch breitblättriger Fingerwurz oder Wildorchideen genannt, stetig. Nachdem vor rund fünf Jahren die ersten Blüten aus dem Nichts auftaucht waren, sind es inzwischen über 100 Pflanzen. Bereits Ende April oder Anfang Mai beginnen sie zu blühen und dies dauert bis Ende Juli an.

Verwundert ist das Ehepaar darüber, weil das Knabenkraut eigentlich eher Feuchtwiesen und feuchte Gebiete an Bachläufen und Seen bevorzugt. Alles Voraussetzungen, die bei ihnen so nicht vorhanden sind. Nicht viele heimische Orchideen eignen sich für den Garten. Eine Ausnahme stellt das Knabenkraut dar.

Albert Echle weiß, dass dieses unter Naturschutz steht. Deshalb ist es für ihn und seine Frau selbstverständlich, die Wiese das erste Mal nach der Blütezeit zu mähen. Um bei den vorherigen Grasschnitten für Fußwege im Garten ja keine der wunderschön in Violett blühenden Pflanzen zu erwischen, markiert Susanne Echle sie mit einem Holzstab. Wie sie erklärt, sei das zunächst grüne Knabenkraut an den gefleckten Blättern gut zu erkennen.