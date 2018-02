Eschbronn Selbst die UNESCO fördert die Fasnet

Dabei war des "meist’ Gschäft, des sag’ ich dir, die Auswahl von dem Bier. Denn die Flasche mit dem Rock ’n’ Roll, die machet gar it so schnell voll", aber sie waren am schnellsten leer. Die UNESCO habe die Fasnet unter Denkmalschutz gestellt, "damit die Welt it ganz verödet und freudalos total verblödet". Christine Schwenk von den Hecke-Pfiefern hatte einige zu ehren, "dagegen kann sich keiner wehren". Mit dem Orden der ENV schmückte sie Simone Westphal, Christa und Herbert Rapp. Seit elf Jahren aktive Hecke-Pfiefer sind Florian Kammerer, Daniela Kobel, Caroline Kopp und Pascal Kopp.

Von der Schlüsselübergabe in Zell wäre noch zu berichten, "es war it der gemütliche Josi, der is a bissle mehr cosy. Es war der Mike, der schlanke, an Heuliecher it nur in Gedanke. Jetzt sind alle besser im Bilde, mit de Eschbronner Narre, de wilde".