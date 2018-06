Eschbronn Schönbronner Straße wird gesperrt

Eschbronn-Locherhof. Wegen des Bürgerfests am Sonntag in der Ortsmitte von Locherhof wird die Schönbronner Straße in dem Abschnitt zwischen der Mariazeller Straße und der Einmündung in die Straße Schachen vom heutigen Samstag ab 9 Uhr bis Sonntagabend für den Durchgangsverkehr gesperrt. Die örtliche Umleitung erfolgt über die Carl-Härdtner-Straße. Verkehrsteilnehmer, die von Dunningen kommen und nach Schönbronn fahren wollen, werden gebeten, einen Umweg über Mariazell zu nehmen, teilt die Gemeindeverwaltung mit.