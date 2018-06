Eschbronn. Der Firma Ratz Elektrotechnik wurde das Zertifikat "Voraus in der Ausbildung" der Handwerkskammer Konstanz verliehen. Das Zertifikat zeichnet Betriebe für besonderes Engagement und Leistungen in der Ausbildung aus. Nach der Begrüßung durch Handwerkskammer-Präsidenten Gotthard Reiner wurden die Zertifikate unter dem Motto "Echt vorbildlich!" an die 112 Zertifikatsträger aus den Landkreisen Tuttlingen, Konstanz, Rottweil, Schwarzwald-Baar und Waldshut übergeben. Entscheidungskriterien waren die anonym erfassten Einschätzungen der Auszubildenden, Prüfungserfolge, personelle wie materielle Ressourcen sowie die Besonderheiten der Betriebe, wie zusätzliche Lernangebote oder ehrenamtliches Engagement.