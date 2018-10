Eschbronn Pioniere und blühende Landschaften

Eschbronn-Mariazell. Wie es sich für einen Obst- und Gartenbauverein gehört, hatten die Mitglieder die Halle mit Obst, Gemüse, Blumen und vielen Boten des Herbstes festlich geschmückt, die den Besuchern sofort ins Auge stachen. Sie konnten sich außerdem an den aufgestellten Infotafeln mit zahlreichen Fotos und Texten zur Geschichte des Vereins ein Bild davon machen, was die Mitglieder in vier Jahrzehnten leisteten.

Dies kam bei den Festreden und Grußworten ebenso deutlich zum Ausdruck. Vorsitzender Christoph Meyer-Sander erinnerte an die Gründungsversammlung am 27. Februar 1978 im Gasthaus Krone. Damals sei das Hauptziel verfolgt worden, den Obst- und Gartenbau in der Kommune zu fördern. Dass 1992 ziemlich genau in der Mitte der beiden Ortsteile ein Grundstück für eine Versuchsanlage erworben werden konnte, habe bestens in das Konzept gepasst.

Die 1994 erbaute und 2005 erweiterte Vereinshütte sei immer mit Hochachtung und Respekt vor seinen Planern und Erbauern in Ehren gehalten worden. Es habe sich jedoch herausgestellt, dass das Häuschen auf Dauer nicht ausreiche, um die vielfältigen Aufgaben des Vereins zu bewältigen. Nach einem nervenaufreibenden Genehmigungsverfahren stehe nun seit ein paar Tagen ein Neubau auf der Anlage, der die Zukunft des Vereins sichere, bekräftigte der Vorsitzende.