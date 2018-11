Eschbronn Peter flüchtet zur Oma und erlebt Spannendes

In der Buchgeschichte ging es um den Schüler Peter, der schon wieder eine Fünf in Mathematik bekommen hat. Mit dem Rechnen will es einfach nicht so klappen. Weil ihn seine Eltern deshalb nicht mehr mögen, nimmt er in den Sommerferien Reißaus und flüchtet zu seiner geliebten Oma Lise. Dort erlebt er seine bisher wichtigsten Ferien.

Mit eigenem Akkordeonspiel und Witzen gelang es dem Autoren Weeber relativ leicht, die Kinder zu fesseln und sie für seine abwechslungsreiche Lesung zu begei­stern. Mit einem Quiz zum Schluss testete der Autor, wie genau die Schüler ihm zugehört hatten. Die Schuldoppelstunde verging wie im Flug und der Abschied nahte.

Einigen Schülern wurde am Schluss ihr eigenes Buch mit einer handgeschriebenen Widmung von Jochen Weeber überreicht. Das war für alle ein außergewöhnliches Erlebnis, das im kommenden Jahr mit einem anderen Autor wiederholt werden soll.