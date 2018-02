Eschbronn Örtliche Fasnet und Turmaussicht genossen

Am Freitag wurde die Sonnenhof Therme in Bad Saulgau besucht. Ein kurzer Abstecher ins Feuerwehrmuseum in Riedlingen brachte die Arbeit der historischen Wehren näher. Am Samstag durfte ein Besuch der höchsten deutschen Aussichtsplattform in Rottweil nicht fehlen und am Montag erlebten die Gäste in aller Herrgottsfrühe den Narrensprung in Rottweil.

Die Straßenfasnet am Nachmittag und der Umzug in Dunningen rundeten das Programm ab, bevor am Abend im Sportheim Locherhof schon wieder Lebewohl gesagt werden musste.

Mit vielen Eindrücken ging es am Dienstag wieder heim in die Provence. Der Dank der Gemeinde gilt laut Mitteilung vor allem den Gastgebern, den Familien Ingrid und Wolfgang Bauer, Gabi und Karl Josef Schuhmacher, Bärbel und Martin Jauch, Gudrun und Siegfried Kammerer und Gertrud und Manfred Schmieder für die gastliche Aufnahme und Verköstigung.