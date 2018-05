Eschbronn Neue Leitungen für Schule und Turnhalle

Wie Bürgermeister Franz Moser in der Sitzung des Gemeinderats informierte, will die ENRW von der derzeit aufgegrabenen Uhlandstraße aus ein Stromerdkabel zur Schule und Festhalle in Locherhof verlegen. Da es in der Vergangenheit bei regem Festbetrieb in der Halle Probleme mit der Stromversorgung gegeben habe, sei das Vorhaben des Rottweiler Energieversorgers nur zu begrüßen, auch weil eine Erdverkabelung Vorteile habe.

Die Kosten trage die ENRW, die Kommune müsse lediglich den Anschluss der Hausinstallation an den neuen Überganspunkt leisten. Mehrere Gründe sprächen dafür, bei dieser Tiefbaumaßnahme gleichzeitig einen Gas- und Glasfaseranschluss für das Schulgebäude herzustellen. Die Verlegung könne auf gemeindeeigenem und nicht befestigtem Gelände erfolgen. Somit brauche kein Straßenbelag aufgerissen werden und die Tiefbaukosten könnten mit der ENRW geteilt werden. Im Schulgebäude sei die vorhandene Öl-Brennwertheizanlage mit wenig finanziellem Aufwand auf Gas umstellbar. Da die Zuleitung von der Uhlandstraße aus direkt in den Keller des Schulgebäudes verlaufe, in dem sich ein gemeinsamer Heizraum für beide Gebäude befinde, sei dies geradezu optimal, betonte Moser.

Für die knapp 70 Meter lange Hausanschlussleitung müsse mit einem Tiefbaukostenanteil von 3600 Euro gerechnet werden. Hinzu komme noch ein Pauschalbetrag, den die EGT Triberg für den Hausanschluss, Hauseinführung und das Pipe für den Glasfaseranschluss verlange.