Eschbronn Mit dem Museum einen großen Traum erfüllt

Sein größter Stolz ist die selbst gemauerte blaue Grotte mit der Jesusstatue. An die aus Italien stammende Himmelsfigur gelangte er per Zufall. "In Sulgen war eine Frau verstorben, der die Statue gehörte. Ihr Sohn hatte dafür keine Verwendung und bot sie mir an. Da habe ich natürlich sofort zugesagt", schildert der gesundheitlich angeschlagene Namislo seinen einmaligen Fund. Auf den Namen Museum "Blaue Grotte" sei er gekommen, weil es in Donaueschingen auch eine blaue Grotte gebe. "Zwei verschiedene Sachen in einem Raum. Das gibt es in ganz Deutschland bestimmt nicht noch mal", ist sich Namislo sicher und spielt eine Melodie auf der Mundharmonika.