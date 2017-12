Eschbronn Mit Bravour bestanden

Eschbronn-Mariazell. Florian Schaumann vom Musikverein und der Bläserjugend Mariazell stellte sich mit seinem Euphonium der Herausforderung des D3-Lehrganges des Bundes Deutscher Blasmusik. An der Musikakademie in Staufen absolvierte er einen mehrtägigen Intensivkurs. Als Lohn erhielt er aus den Händen der Dozenten und Prüfer des BDB das D3-Leistungsabzeichen in Gold.