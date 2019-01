Eschbronn Mariazell: Heuliecherzunft fiebert Jubiläums-Auftakt entgegen

Schon kurz nach der Festlegung des Termins waren die rund 250 Einladungen an die Mitgliedszünfte der Narrenringe FNMS, Schwarzwald-Baar-Heuberg und an weitere befreundete Zünfte aus der Umgebung verschickt worden. Allein für die siebte Nacht der Hexen am Samstag wurden 200 Zünfte, Narrengruppen und Guggenmusiken angeschrieben, 55 davon werden kommen.

Großes Programm

Für den Brauchtumsabend am heutigen Freitag ab 19.30 Uhr wird sich ein Teil der knapp 30 angemeldeten Zünfte auch am umfangreichen Programm mit Hexen-, Brauchtums- und Gardetänzen beteiligen. Außerdem werden die Bockdobel-Pfuper aus Deilingen und eine Guggenmusik aus Weilheim musikalisch im Festzelt einheizen. Am Samstag wird das Publikum schaurige Hexen- und fetzige Showtänze zu sehen bekommen.

Der 19. FNMS-Kindernarrensprung mit einem Dutzend Zünften beginnt am Samstag um 13 Uhr in der Hardter Straße, der große Jubiläumsumzug am Sonntag um 13.30 Uhr an der Kreuzung Hardter Straße/Moosgasse. Hierfür haben sich knapp 30 Narrenvereine mit circa 2700 Hästrägern angemeldet.