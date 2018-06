Eschbronn Mann wird angefahren und verprügelt

Laut Polizei zufolge gingen zwei 36 und 33 Jahre alte Freunde gegen 2.15 Uhr auf der Hauptstraße in Richtung Hardter Straße. An der Einmündung Hardter Straße überquerte der Ältere die Straße. Dabei wurde er von einem Auto angefahren. Der Fahrer wollte aus Richtung Ortsmitte in die Hardter Straße abbiegen.

Nach dem Unfall stiegen die Insassen des Pkw aus. Doch statt zu helfen, schlugen sie das Unfallopfer zusammen. Sie prügelten so lange auf den Mann ein, bis dieser im angrenzen Graben lag. Dann fuhren die Täter weg. Ihr Opfer erlitt schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungswagen ins Rottweiler Krankenhaus gebracht werden. Sowohl der 36-Jährige als auch sein Begleiter waren betrunken.

Das Polizeirevier Schramberg ermittelt und sucht Zeugen. Hinweise unter Telefon 07422/27010.