Eschbronn Locherhof rückt stärker zusammen

Jochen Auber: Ausgangspunkt für den Ideenplatz war sicherlich unser Bürgerfest in Mariazell zur Eröffnung des Dorfladens vor knapp zwei Jahren. Die Bürger und Festbesucher sind sich der Attraktivität der Ortsmitte bewusst geworden und das "Wir-Gefühl" wurde dabei gestärkt. Den gleichen Erfolg erhoffen wir uns nun von diesem Bürgerfest in der Ortsmitte Locherhof. Wir möchten einen Beitrag leisten, dass sich die Menschen noch stärker mit ihrer Gemeinde und ihrem Dorf identifizieren. Dazu gehört, dass sich die Einwohner Gedanken über die Entwicklung ihrer Ortschaft machen, dabei auch Gehör finden und so beteiligt werden. Wir haben vor vier Jahren gute Erfahrungen mit einer Ideenwerkstatt in der Mühlbachhalle gemacht, die einiges in unserer Gemeinde bewirkt hat. Wir hoffen nun auch mit dem Workshop zur Dorfentwicklung in Locherhof auf ähnliche Impulse. Es gibt aus städtebaulicher Sicht einige lohnenswerte Ansatzpunkte.