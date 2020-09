Eschbronn Kein Abkochgebot für Trinkwasser mehr

Wasserqualität wird weiterhin streng überwacht

Am Samstag, 12. September, um die Mittagszeit erreichte die Gemeinde Eschbronn vom Gesundheitsamt Rottweil die erlösende Nachricht: An keiner der am Donnerstagabend gezogenen Proben konnte das beauftragte Labor irgendwelche Auffälligkeiten feststellen.