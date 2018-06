Eschbronn In herrlichen Höhen

Eschbronn-Mariazell. Es ist eine liebgewordene Tradition, dass einmal im Jahr im Gemeindezentrum St. Markus in Mariazell ein Konzert mit der Koloratursängerin Daniela Verma stattfindet. Veranstaltet wurde dieses von der katholischen Kirchengemeinde St. Markus und organisiert von Musiker Hubert Hilser, der früher im Orchester der Staatsoper München aktiv war. Hilser übernahm auch bei diesem sechsten Konzert die Moderation. Zum zweiten Mal war auch die koreanische Pianistin Yeran Kim von der Musikhochschule Trossingen zu Gast, die die Sopranistin bei dieser "Stimmungsvollen Abendmusik" begleitete. Eröffnet wurde das Konzert mit Kunstliedern von Franz Schubert. Zarte Frühlingsgefühle kamen in der Melodie des Liedes "Frühlingsglaube" zum Ausdruck. Weiche Akkorde und eine farbige melodische Gestaltung gipfelten in dem freudigen Ausruf: "Nun muss sich alles, alles wenden". Mit spannungsvollen Stakkato-Akkorden leitete die Pianistin das "Ständchen" ein. Die Sopranistin schwelgte in herrlichen Höhen. Mit ihrer wandlungsfähigen Stimme vermochte sie dem flehenden Charakter einen adäquaten Ausdruck zu verleihen.