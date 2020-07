Eschbronn Hochwassergefahr auf Bauplätzen

Sperre bedauerlich

Dies sei bedauerlich, weil hier zentrumsnaher Geschosswohnungsbau vorgesehen war. Letzterer werde damit auf der Westseite der Moosgasse beschränkt, wo es bereits Mehrfamilienhäuser gebe. Aus städtebaulicher Sicht sei dies jedoch weniger ideal. "Ich habe mit dem Amt für Wasserwirtschaft mehrere Gespräche geführt, dies noch mal zu prüfen, jedoch vergebens. Wir haben in der Gemeinde auch einen Wohnmietbedarf für ältere Menschen, die wegen fehlender Barrierefreiheit ihrer Wohnungen nicht mehr zurechtkommen", wusste der Bürgermeister. Da das 13.000 Quadratmeter große Gebiet, in dem je nach Aufteilung rund acht Bauplätze möglich sind, im Flächennutzungsplan (FNP) der Verwaltungsgemeinschaft Dunningen-Eschbronn als landwirtschaftliche Fläche ausgewiesen ist, muss dies im sogenannten Parallelverfahren im FNP geändert werden.

Mit der Feststellung der Änderung werde der Entwurf nun auf die Dauer eines Monats öffentlich im Rathaus ausgelegt und Behörden und Träger öffentlicher Belange über das Bauvorhaben informiert. Wenn die eingegangenen Stellungnahmen, Anregungen und Bedenken abgewogen und eingearbeitet seien, könne noch in diesem Jahr ein Satzungsbeschluss erfolgen, wodurch der Bebauungsplan "Mühlbach" Rechtskraft erlange, schilderte Moser die weiteren Verfahrensschritte.

Bauherren mit anderen Vorstellungen als noch vor Jahrzehnten

Rat Christoph Meyer-Sander sah die Gefahr, dass der Mehrgeschosswohnungsbau als Eigentumswohnungen verkauft werde und dann nicht zur Miete zur Verfügung stehe. Andererseits wirkten solche großen Baukörper nicht besonders schön in der Landschaft, urteilte Meyer-Sander.

Nach Meinung des Bürgermeisters hätten Bauherren und insbesondere Investoren hinsichtlich der Architektur ganz andere Vorstellungen als noch vor Jahrzehnten. "In erster Linie muss das Bauen heute wirtschaftlich sein. In anderen Kommunen sind drei bis vier Geschosse und ein Flachdach üblich. Wir lassen nur zweigeschossige Gebäude zu. Es wäre auch kein Schaden, wenn Eigentumswohnungen vermietet werden", hielt Moser dagegen. Dem Hinweis von Rätin Astrid Böhm, den Bau von Photovoltaik als Empfehlung in die örtlichen Bauvorschriften mit aufzunehmen, kam der Bürgermeister gerne nach.

Mit einer Enthaltung befürwortete das Ratsgremium den geänderten Entwurf und beauftragte die Verwaltung mit der öffentlichen Auslegung.