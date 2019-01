Eschbronn Hochmotiviert mit vielen Auftritten durch Jahr

Schriftführer Gerd Broghammer ließ das Jahr 2018 kurz und unterhaltsam Revue passieren. Bei drei Familiengottesdiensten in Mariazell und einem Gottesdienst in Locherhof hatte das Jugend-Ensemble die musikalische Umrahmung übernommen, was bei den Gottesdienstbesuchern sehr gut ankam. Jeweils drei Auftritte absolvierten die Tastenhüpfer, die Tastenbande unterhielt das Publikum gekonnt beim Bürgerfest in Locherhof sowie beim Dorffest in Bösingen. Bei zehn Auftritten konnte das Hauptorchester dem begeisterten Publikum seine Qualitäten beweisen.

Musikalischer Höhepunkt war das Jahreskonzert mit dem Chor Cantilena aus Villingendorf. Der stellvertretende Kassierer Bernd Albrecht erläuterte die Einnahmen und Ausgaben des abgelaufenen Jahres.

Bürgermeister Moser bedankte sich beim Akkordeon-Orchester, indem er das große Engagement der einzelnen Orchester für die Gemeinde Eschbronn hervorhob. Im Amt bestätigt wurde für weitere zwei Jahre Jens Dietz als Vorsitzender, Uwe Rapp bleibt musikalischer Leiter und Jan Drepper Kassierer. Ute Mailat, Jasmin Albrecht und Ingrid Bauer wurden als Beisitzer für zwei weitere Jahre bestätigt.