Eschbronn Hochmotiviert durch das ganze Jahr

Eschbronn-Locherhof. Der Vorsitzende Jens Dietz begrüßte wieder zahlreiche Mitglieder, darunter Ehrendirigent Max Rapp, den Ehrenvorsitzenden Rudi Staiger sowie Bürgermeister Franz Moser.

Zunächst stand der Bericht des Schriftführers Gerd Broghammer auf der Tagesordnung. Er ließ das Jahr 2018 kurz und unterhaltsam Revue passieren.

Bei drei Familiengottesdiensten in Mariazell und einem Gottesdienst in Locherhof hatte das Jugend-Ensemble die musikalische Umrahmung übernommen, was bei den Gottesdienstbesuchern sehr gut ankam. Jeweils drei Auftritte absolvierten die Tastenhüpfer, die Tastenbande unterhielt das Publikum gekonnt beim Bürgerfest in Locherhof sowie beim Dorffest in Bösingen.