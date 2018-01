Eschbronn Hexenbrut bekommt Nachwuchs

Eschbronn-Locherhof (lh). Erstmals begrüßte Engesser-Nachfolgerin Katja Winter als Vorsitzende die zahlreichen Besucher, darunter Bürgermeister Franz Moser. Mit den Schorenhexen und Bära-Datza aus Sulgen, Pfrieme-Stumpe aus Tennenbronn mit Showtanzgruppe One2Stepp, Villinger Schalmeien, Scheene Bronnerle, Heuliecher und Rotseehexen Mariazell und Hecke-Pfiefer Locherhof waren viele befreunde Zünfte und Narrengruppen der Einladung der Geisterstein-Hexen gefolgt.

Vor der Hexentaufe erfolgte die schaurig-schöne (erfundene) Entstehungsgeschichte der Geisterstein-Hexen im Jahre 1759. Damals soll sich ein Diefermer (Bewohner des Locherhofer Gewanns Teufen) vom Schönbronner Wirtshaus aus auf den Heimweg durch den Wald gemacht haben, als er am verfluchten Geisterstein in den Bann einer Gestalt mit einem schweren Stein auf dem Rücken geriet und verhext wurde. Mit den Worten "Geister – Stein – Hexen" erlöste er die unbekannte Gestalt von der Last, wodurch die Hex vom Gei­sterstein neu erwachte und ihre Hexenbrut um sich scharte. Hierfür wurde der Diefermer angeklagt und auf dem Scheiterhaufen verbrannt, so die gespielte Sage.

Die Schaulustigen durften an diesem Abend anschließend nicht nur die Taufzeremonie neuer Mitglieder mit Wasser- und Mehltunke hautnah miterleben, sondern auch noch die "blutige" Prozedur der Hexentaufe der Schoafhexen aus Weiler.